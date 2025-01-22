Водитель направлялся в Россию, но оказался в снежном заносе в Павлодарской области

В Павлодарской области ранним утром из снежного заноса вызволили автомобиль водителя, направлявшегося в Россию. Машину отбуксировали в село, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По данным пресс-службы ведомства, в 06.35 в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение, что в 10 км от села Шарбакты в сторону Российской Федерации автомобиль застрял на обочине дороги.

Выехавшие на место сотрудники ДЧС высвободили машину из снежного заноса и отбуксировали ее в село Шарбакты.

В ДЧС Павлодарской области напомнили жителям региона быть бдительными, не выезжать в дальние поездки, так как в области действует штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий закрывали автодороги по 9 направлениям. На дорогах выставлены посты полиции.

ДЧС Павлодарской области перевели на усиленный вариант несения службы. На постах выставлена специальная высокопроходимая техника и вахтовки, дежурят сотрудники. Проводится совместная разъяснительная работа с гражданами.

Всего в области наблюдается скопление 384 единиц техники: из них 330 - грузовых машин, 51 - легковых и три автобуса (609 человек).

В пунктах обогрева в поселке Шидерты разместили 32 человека. Акиматом Павлодарской области организовано горячее питание. Всего по региону имеется 189 пунктов обогрева.

Занятия для 1-11 классов перевели на дистанционный формат обучения.

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