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Водитель направлялся в Россию, но оказался в снежном заносе в Павлодарской области

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Снежный занос
Автомобиль в снегу. Иллюстративное фото: bizoo_n / Getty Images

В Павлодарской области ранним утром из снежного заноса вызволили автомобиль водителя, направлявшегося в Россию. Машину отбуксировали в село, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По данным пресс-службы ведомства, в 06.35 в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение, что в 10 км от села Шарбакты в сторону Российской Федерации автомобиль застрял на обочине дороги.

Выехавшие на место сотрудники ДЧС высвободили машину из снежного заноса и отбуксировали ее в село Шарбакты.

В ДЧС Павлодарской области напомнили жителям региона быть бдительными, не выезжать в дальние поездки, так как в области действует штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий закрывали автодороги по 9 направлениям. На дорогах выставлены посты полиции.

ДЧС Павлодарской области перевели на усиленный вариант несения службы. На постах выставлена специальная высокопроходимая техника и вахтовки, дежурят сотрудники. Проводится совместная разъяснительная работа с гражданами.

Всего в области наблюдается скопление 384 единиц техники: из них 330 - грузовых машин, 51 - легковых и три автобуса (609 человек).

В пунктах обогрева в поселке Шидерты разместили 32 человека. Акиматом Павлодарской области организовано горячее питание. Всего по региону имеется 189 пунктов обогрева.

Занятия для 1-11 классов перевели на дистанционный формат обучения.

Сегодня стало известно, что в ближайшие трое суток по всему Казахстану ожидается дальнейшее похолодание. Почти на всей территории страны прогнозируют метель, гололед, туман, порывистый ветер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2214080-voditel-napravlyalsya-v-rossiyu-no-okazalsya-v-snezhnom-zanose-v-pavlodarskoy-oblasti/

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