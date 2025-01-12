В Кызылорде четырехлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей
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В Кызылорде четырехлетний ребенок случайно надел на голову стул и не смог снять его самостоятельно. Ему помогли спасатели МЧС, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Кызылорде в одной из квартир многоэтажных домов ребенок случайно надел на голову стул и не смог снять его самостоятельно, четырехлетнему ребенку потребовалась помощь спасателей.
На места происшествия прибыли спасатели МЧС и аккуратно сняли стул.
Ребенок не пострадал. Родители ребенка поблагодарили спасателей.
Напомним, похожий случай произошел в Атырау в конце декабря прошлого года - помощь спасателей понадобилась пятилетнему малышу, застрявшему головой в стуле.
Ранее необычную спасательную операцию провели спасатели ВКО - им пришлось доставать ногу ребенка, которая застряла между ручкой и редуктором баллона.
А осенью прошлого года в Шымкенте двухлетний ребенок надел на голову горшок и застрял в нем. Спасатели с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2210712-v-kyzylorde-chetyrehletnemu-rebenku-ponadobilas-pomoshch-spasateley/