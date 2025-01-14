Людей обнаружили в сломанном авто на трассе в Карагандинской области

Сотрудники МЧС доставили двух человек из сломанного авто в пункт обогрева в Балхаш. Происшествие случилось в Актогайском районе Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, на пульт 112 поступило сообщение об остановке легкового автомобиля в 60 км от села Гульшат Актогайского района Карагандинской области по причине технической неисправности.

Выехавшие на место спасатели обнаружили в машине двух человек.

"Сотрудники МЧС произвели эвакуацию и доставили путников до ближайшего пункта обогрева, находящегося в городе Балхаше. В результате происшествия никто не пострадал", - отметили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что на трассе близ поселка Осакаровка в Карагандинской области ночью сломался пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 15 человек в местный железнодорожный вокзал.

Еще полицейские региона эвакуировали пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Алматы - Екатеринбург из-за сильного мороза.

А в Павлодарской области пассажирам сломавшегося на трассе автобуса также помогли спасатели. Восемь человек разместили в пункте обогрева.