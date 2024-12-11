Автобус с пассажирами из-за сильного мороза встал на трассе в Карагандинской области (видео)

Полицейские Карагандинской области эвакуировали пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Алматы - Екатеринбург из-за сильного мороза, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области оказали помощь пассажирам автобуса Volvo на 559 км трассы Алматы - Екатеринбург, в 30 километрах от поселка Гульшат.

Транспортное средство, следовавшее из Алматы в Экибастуз, остановилось на обочине в связи с замерзанием дизельного топлива.

Дополнительно было установлено, что автономный отопитель в автобусе также вышел из строя, что создало серьезную угрозу для 15 пассажиров и водителя, находившихся в салоне.

На место происшествия быстро прибыли два экипажа патрульной полиции. Полицейские организовали эвакуацию пассажиров и предоставили им необходимую помощь.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время все пассажиры находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что спасателям также пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на трассе Алматы - Екатеринбург.

А в Павлодарской области замерзающих ночью на трассе иностранных граждан спас участковый, который помог им добраться до села, где они смогли согреться и поесть.

Помимо этого, спасатели вызволили граждан КНР из снежного плена в Карагандинской области. Их автомобиль застрял в сугробе, когда они пытались сократить путь.