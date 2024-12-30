Акмолинец заснул в автомобиле и мог больше не проснуться

В Акмолинской области спасли уснувшего в автомобиле мужчину, который мог пострадать от отравления угарным газом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 20 декабря 2024 года оперативные действия сотрудников полиции предотвратили несчастный случай, который мог закончиться трагически для водителя.

Во время патрулирования на административном участке в селе Караоткель Целиноградского района участковый инспектор, капитан полиции Абылайхан Шалгимбаев совместно с лейтенантом полиции Бауыржаном Баденовым и младшим лейтенантом полиции Бейімбетом Алдаш заметили на обочине дороги заведенный автомобиль Lada Granta. Это произошло около 21.40 возле одного из магазинов.

"Подойдя к автомобилю, сотрудники обнаружили, что внутри машины спит водитель, а в салоне стоит сильный запах угарного газа", - пояснили в МВД.

Сотрудники полиции немедленно открыли все двери автомобиля для проветривания, а также вызвали бригаду скорой помощи.

До ее приезда полицейские оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Потом водителя передали медицинским работникам для дальнейшего осмотра и лечения.

"В ходе проверки установлено, что автомобиль был арендован гражданином, который находился в салоне. Стражи порядка связались с владельцем транспортного средства, уточнив детали", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в области Абай сотрудники специального отряда быстрого реагирования спасли девушку во время приступа удушья, вызванного астмой. Она потеряла сознание возле патрульной машины.

А мужчину, по неосторожности упавшего в колодец теплотрассы вблизи железнодорожного переезда в Актобе, спасли сотрудники МЧС. Пострадавший был передан медикам для оказания помощи.