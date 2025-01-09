25-летний жираф умер в зоопарке Алматы. Отмечается, что животное было долгожителем, а причиной смерти стали необратимые возрастные изменения, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, от старости нет лечения. Причина смерти - необратимые возрастные изменения. Хан был известен своим дружелюбным характером, за что был любим сотрудниками и посетителями зоопарка", - говорится в сообщении зоопарка на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что для жирафов, обитающих в дикой природе, продолжительность жизни не превышает 25 лет.

"Хан был активен вечером, полностью съел весь предложенный корм. Немного прихрамывал. Под утро Хан лег, что для жирафов нехарактерно, они обычно не ложатся полностью. Все-таки 25 лет - это почти как 95 лет человеку", - сообщил заведующий секцией "копытные животные" Балабек Махатов.

В зоопарке также рассказали, что Хан прибыл в Алматы из ЮАР, и быстро адаптировался к новому климату и условиям. Его долгожительство и благополучие стали возможны благодаря заботливому уходу и вниманию сотрудников зоопарка, а также крепкому здоровью, которое позволило ему стать отцом многочисленного потомства, говорится в сообщении.

Так, в алматинском зоопарке у Хана родилось 12 детей, многие из которых были переданы в другие зоопарки, а трое остались в зоопарке Алматы.

К слову, рост жирафа достигал почти 5 метров.

"Мы благодарим всех, кто помогал нам заботиться о Хане на протяжении многих лет. Хан будет жить в наших сердцах", - добавили в зоопарке.

Напомним, в мае прошлого года глава пражского зоопарка заявил о смерти белого медведя, перевезенного в зоопарк Алматы. В соцсетях он сообщил, что потребует тщательного расследования гибели животного.

Также мы рассказывали, что жираф по кличке Максим, привезенный из Казахстана в Узбекистан, умер в зоопарке Ферганы после того, как простудился во время прогулки в аномальные морозы.