Пропавшего полгода назад казахстанца нашли в затонувшем авто

В Атырауской области в затонувшем в реке Урал автомобиле обнаружили тело 53-летнего мужчины, пропавшего без вести в августе прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 7 января вблизи села Елтай Индерского района местный житель заметил в реке Урал автомобильное колесо и сообщил об этом в соответствующие органы.

Внутри автомобиля обнаружили тело мужчины 1971 года рождения.

"Данный мужчина был объявлен в розыск как без вести пропавший в августе 2024 года", - уточнили в ДП Атырауской области.

Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее в Восточно-Казахстанской области нашли тело пропавшей без вести девушки. Видимых признаков насильственной смерти и иных телесных повреждений на ней не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

А в Акмолинской области тело пропавшего 24-летнего местного жителя с инвалидностью было найдено в степи. При первоначальном осмотре установили, что мужчина скончался от обморожения.