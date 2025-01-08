Пропавшего полгода назад казахстанца нашли в затонувшем авто
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В Атырауской области в затонувшем в реке Урал автомобиле обнаружили тело 53-летнего мужчины, пропавшего без вести в августе прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 7 января вблизи села Елтай Индерского района местный житель заметил в реке Урал автомобильное колесо и сообщил об этом в соответствующие органы.
Внутри автомобиля обнаружили тело мужчины 1971 года рождения.
"Данный мужчина был объявлен в розыск как без вести пропавший в августе 2024 года", - уточнили в ДП Атырауской области.
Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее в Восточно-Казахстанской области нашли тело пропавшей без вести девушки. Видимых признаков насильственной смерти и иных телесных повреждений на ней не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.
А в Акмолинской области тело пропавшего 24-летнего местного жителя с инвалидностью было найдено в степи. При первоначальном осмотре установили, что мужчина скончался от обморожения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2209248-propavshego-polgoda-nazad-kazahstanca-nashli-v-zatonuvshem-avto/