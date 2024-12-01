Пропавшего две недели назад в Акмолинской области мужчину нашли мертвым в степи

В Акмолинской области прекратили поиски пропавшего 14 ноября 24-летнего жителя, его тело было найдено в степи, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

В Департаменте полиции Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в регионе завершились поиски без вести пропавшего мужчины с инвалидностью. Его тело было найдено в степи.

"Заявление о безвестном исчезновении Рябко Андрея Андреевича поступило в отдел полиции района им. Биржан сал 19 ноября текущего года. По словам родных, 24-летний молодой человек пропал еще 14 ноября, однако, в течение пяти дней родственники осуществляли самостоятельные поиски и лишь на пятый день обратились в полицию. Как рассказали полицейским родители без вести пропавшего, ранее молодой человек часто ходил пешком к своим родственникам в соседнее село.

Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, созданы специальные группы из числа сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан. Поисковыми отрядами прочесаны лесные массивы, степи и близлежащие населенные пункты. Для большего охвата территории использовались дроны и служебный автотранспорт", - прокомментировали в полиции.

Тело без вести пропавшего найдено в степи полицейскими. При первоначальном осмотре установлено, что мужчина скончался от обморожения, точную причину смерти определит экспертиза.

В декабре прошлого года пропавшие в буран женщина с внучкой были найдены мертвыми в Костанайской области. Тела обнаружили в сеновале у соседей около столба сотовой связи, в 200 метрах от села Степное.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.