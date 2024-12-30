Корова провалилась в колодец в Карагандинской области (видео)

В Сарани спасатели вызволили корову, которая провалилась в открытый колодец. Животное удалось вытащить без повреждений, колодец огородили сигнальной лентой, передает ekaraganda.kz.

Необычное спасение произошло в Сарани в минувшие выходные. Парнокопытное провалилось в открытый колодец. Спасатели пришли на помощь и вызволили животное из западни.

За помощью к спасателям обратился житель города. Оказалось, что его корова провалилась в открытый колодец недалеко от дома.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили животное на трехметровой глубине. С помощью спасательных веревок и троса корову вытащили без повреждений и передали хозяину.

Спасатели также закрыли колодец деревянным щитом, огородили сигнальной лентой и оповестили местные исполнительные органы.

Ранее сообщалось, что в Астане собака упала в глубокий колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Неравнодушные граждане вызвали спасателей.

Помимо этого, в Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено.