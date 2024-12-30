Корова провалилась в колодец в Карагандинской области (видео)
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В Сарани спасатели вызволили корову, которая провалилась в открытый колодец. Животное удалось вытащить без повреждений, колодец огородили сигнальной лентой, передает ekaraganda.kz.
Необычное спасение произошло в Сарани в минувшие выходные. Парнокопытное провалилось в открытый колодец. Спасатели пришли на помощь и вызволили животное из западни.
За помощью к спасателям обратился житель города. Оказалось, что его корова провалилась в открытый колодец недалеко от дома.
Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили животное на трехметровой глубине. С помощью спасательных веревок и троса корову вытащили без повреждений и передали хозяину.
Спасатели также закрыли колодец деревянным щитом, огородили сигнальной лентой и оповестили местные исполнительные органы.
Ранее сообщалось, что в Астане собака упала в глубокий колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Неравнодушные граждане вызвали спасателей.
Помимо этого, в Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2206946-korova-provalilas-v-kolodec-v-karagandinskoy-oblasti-video/