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Эзотерика

Корова провалилась в колодец в Карагандинской области (видео)

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Спасенная корова
Спасенная корова. Кадр: Видео пользователя "Анастасия Комякова" в Youtube

В Сарани спасатели вызволили корову, которая провалилась в открытый колодец. Животное удалось вытащить без повреждений, колодец огородили сигнальной лентой, передает ekaraganda.kz.

Необычное спасение произошло в Сарани в минувшие выходные. Парнокопытное провалилось в открытый колодец. Спасатели пришли на помощь и вызволили животное из западни.

За помощью к спасателям обратился житель города. Оказалось, что его корова провалилась в открытый колодец недалеко от дома.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили животное на трехметровой глубине. С помощью спасательных веревок и троса корову вытащили без повреждений и передали хозяину.

Спасатели также закрыли колодец деревянным щитом, огородили сигнальной лентой и оповестили местные исполнительные органы.

Ранее сообщалось, что в Астане собака упала в глубокий колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Неравнодушные граждане вызвали спасателей.

Помимо этого, в Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2206946-korova-provalilas-v-kolodec-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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