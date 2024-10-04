Чудесное спасение попало на видео в Темиртау

В городе Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что собака упала в колодец вблизи жилого дома по улице Отрадное, 13.

"В Темиртау произошло чудесное спасение собаки", - пояснили в МЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей, а именно Дмитрия Родвальда, собака была успешно извлечена при помощи веревки.

"Каждый вызов - это новый шанс на спасение, и мы несем ответственность за каждый миг, потому что каждый миг может быть решающим для жизни", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что необычный вызов на номер 112 получили спасатели области Жетісу - им пришлось вызволять из канализационного люка собаку. После спасения в ветеринарной помощи животное не нуждалась

Также спасение тонущего щенка в Алматы растрогало Казнет. Мужчина вытащил собаку из ледяной проруби в одном из водных каналов города. На видео видно, как алматинец, рискуя собой, по тонкому льду ползком добрался до провалившегося под лед щенка и достал его. Судя по надписи на куртке, животное спас сотрудник местной электросетевой компании.