Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чудесное спасение попало на видео в Темиртау

Опубликовано:

Спасатель из Темиртау
Спасатель. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В городе Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что собака упала в колодец вблизи жилого дома по улице Отрадное, 13.

"В Темиртау произошло чудесное спасение собаки", - пояснили в МЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей, а именно Дмитрия Родвальда, собака была успешно извлечена при помощи веревки.

"Каждый вызов - это новый шанс на спасение, и мы несем ответственность за каждый миг, потому что каждый миг может быть решающим для жизни", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что необычный вызов на номер 112 получили спасатели области Жетісу - им пришлось вызволять из канализационного люка собаку. После спасения в ветеринарной помощи животное не нуждалась

Также спасение тонущего щенка в Алматы растрогало Казнет. Мужчина вытащил собаку из ледяной проруби в одном из водных каналов города. На видео видно, как алматинец, рискуя собой, по тонкому льду ползком добрался до провалившегося под лед щенка и достал его. Судя по надписи на куртке, животное спас сотрудник местной электросетевой компании.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2169921-chudesnoe-spasenie-popalo-na-video-v-temirtau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie