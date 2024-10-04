Чудесное спасение попало на видео в Темиртау
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В городе Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что собака упала в колодец вблизи жилого дома по улице Отрадное, 13.
"В Темиртау произошло чудесное спасение собаки", - пояснили в МЧС.
Благодаря оперативным действиям спасателей, а именно Дмитрия Родвальда, собака была успешно извлечена при помощи веревки.
"Каждый вызов - это новый шанс на спасение, и мы несем ответственность за каждый миг, потому что каждый миг может быть решающим для жизни", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что необычный вызов на номер 112 получили спасатели области Жетісу - им пришлось вызволять из канализационного люка собаку. После спасения в ветеринарной помощи животное не нуждалась
Также спасение тонущего щенка в Алматы растрогало Казнет. Мужчина вытащил собаку из ледяной проруби в одном из водных каналов города. На видео видно, как алматинец, рискуя собой, по тонкому льду ползком добрался до провалившегося под лед щенка и достал его. Судя по надписи на куртке, животное спас сотрудник местной электросетевой компании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2169921-chudesnoe-spasenie-popalo-na-video-v-temirtau/
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