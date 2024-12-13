Лежащую у дороги женщину обнаружили в Павлодарской области

В Павлодарской области возле дороги заметили лежащую женщину - у нее была нарушена речь и координация. Оказалось, что у нее случился инсульт, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, во время патрулирования возле поселка Атамекен полицейские Асет Темиргалы и Алдияр Сагадатов заметили женщину, лежащую вдоль проезжей части.

"Они поспешили к ней и сразу заметили признаки инсульта: у женщины была нарушена речь и координация движений", - рассказали в МВД.

Оценив ситуацию, полицейские вызвали скорую помощь и оказали женщине поддержку до прибытия медиков.

"Врачи подтвердили диагноз и отметили, что благодаря быстрой реакции полицейских женщину удалось вовремя доставить в больницу", - уточнили в ведомстве.

По словам медиков, в такой ситуации каждая секунда крайне важна для спасения жизни.

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