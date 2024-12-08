Годовалый малыш и его сестра оказались в выгребной яме в Алматинской области

В селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области сотрудники МЧС спасли двух детей из выгребной ямы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в селе Чунджа спасатели провели необычную спасательную операцию.

"На территории частного жилого дома однолетний малыш упал в двухметровую выгребную яму. Восьмилетняя сестра поспешила на помощь к брату, спустившись в яму, не смогла выбраться. На помощь спасателей позвали родители", - отметили в ведомстве.

Сотрудники, оперативно прибыв к месту вызова, с помощью спасательной веревки извлекли детей. Они не пострадали.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - призвали в МЧС.

Напомним, летом этого года в селе Иргели в Алматинской области двое мужчин упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами. Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции.

А в мае в Карасайском районе Алматинской области на территории частного дома 32-летний мужчина упал в яму глубиной около 5 метров. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего с помощью веревок и носилок. После мужчину передали работникам скорой помощи.