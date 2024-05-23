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Мужчина провалился в глубокую яму во дворе дома в Алматинской области (видео)

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Спасатели на месте ЧП
Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

Спасатели Алматинской области вытащили мужчину из ямы - пострадавший упал в 5-метровую яму, ему потребовалась помощь специалистов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в Карасайском районе Алматинской области на территории частного дома - 32-летний мужчина упал в яму глубиной около 5 метров.

На помощь выехали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего с помощью веревок и носилок.

После мужчину передали работникам скорой помощи, которые тоже были на месте происшествия.

Напомним, в марте этого года восьмилетняя девочка провалилась в яму с водой во дворе школы в области Ұлытау.

Ранее, в конце февраля, в одном из микрорайонов Костаная 6-летняя девочка провалилась в открытый люк, где в 20-градусный мороз почти полностью оказалась в холодной воде.

А в начале февраля стало известно, что ученик второго класса в Экибастузе не дошел в школу, провалившись в открытый колодец.

Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2106090-muzhchina-provalilsya-v-glubokuyu-yamu-vo-dvore-doma-v-almatinskoy-oblasti-video/

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