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Двое мужчин упали в выгребную яму и погибли в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Спасатель
Выгребная яма. Кадр из видео: instagram.com/roso_kazakhstan

В селе Иргели в Алматинской области двое мужчин упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО МЧС.

Инцидент, как сообщает пресс-служба оперативно-спасательного отряда МЧС в Instagram, произошел в селе Иргели Карасайского района Алматинской области.

"Два парня упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами. Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции", - говорится в соообщении.

Спасатели предупреждают казахстанцев и рекомендуют никогда не спускаться в уличные туалеты или выгребные ямы, так как это опасно для жизни из-за риска отравления ядовитыми газами и удушья.

Напомним, в прошлом году 2-летний ребенок упал в яму уличного туалета в Шалкаре Актюбинской области. Спасти малыша не удалось.

Также в Алматинской области мальчик 2020 года рождения упал в выгребную яму (туалет). Отец, чтобы спасти ребенка, с помощью веревки спустил туда же дочь 2013 года рождения, но самостоятельно не смог поднять двоих детей. В итоге спасатели извлекли детей.

В декабре прошлого года в Туркестанской области 10-летний мальчик спас маленького брата, упавшего в туалетную яму. Его наградили.

В начале года мы писали, что астанчанин провалился в уличный туалет, пытаясь достать упавший в дыру смартфон. На место приехали скорая помощь и спасатели. Мужчину удалось вытащить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144220-dvoe-muzhchin-pogibli-upav-v-vygrebnuyu-yamu-v-almatinskoy-oblasti/

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