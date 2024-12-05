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Эзотерика

Спасательную операцию провели в Актюбинской области (видео)

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Спасатели достают кошку
Спасатели достают кошку. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области спасатели помогли спустить кошку, которая застряла на дереве и оказалась на крыше. Животное было возвращено хозяйке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в городе Шалкаре Актюбинской области на дерево залезла кошка и оказалась на крыше дома. К спасателям обратилась женщина за помощью.

Сотрудник поднялся на крышу, увидел мяукающую кошку, после чего спустил ее вниз и передал хозяйке. Женщина поблагодарила пожарных.

"Для нас важна каждая жизнь", - подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено.

А в Павлодарской области уже пожилой местный житель залез на крышу своего дома, а спуститься на землю смог только с помощью спасателей.

Помимо этого, в Усть-Каменогорске в беду попал четвероногий друг одной из местных жительниц. Во время прогулки по набережной кот убежал от хозяйки и упал в воду. Вытащить животное помогли полицейские.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2196414-spasatelnuyu-operaciyu-proveli-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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