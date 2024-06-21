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Подросток выстрелил из пистолета в своего сверстника в Костанайской области

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Человек держит пистолет на улице
Пистолет в руке. Иллюстративное фото: Octavian Lazar / Getty Images

В Костанайской области 15-летний подросток выстрелил в своего ровесника из пневматического пистолета. За это наказали его мать, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении матери подростка по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (ч.1 ст.127 КоАП РК) рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области.

"Гражданка, являясь матерью несовершеннолетнего 2009 года рождения, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и обучению ребенка допустила факт нанесения несовершеннолетним сыном из пневматического пистолета телесных повреждений в область левого бедра несовершеннолетнему 2009 года рождения", - установил суд.

Согласно заключению эксперта потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения. На нее наложено взыскание в виде административного штрафа на сумму 36 920 тенге.

Также судом установлены особые требования к поведению несовершеннолетнего сроком на 3 месяца, а именно - не покидать постоянное место жительства с 10 вечера до 6 часов утра и не выезжать в другие места без письменного разрешения органов внутренних дел.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

Ранее в Атырауской области ученик третьего класса почти три недели не ходил в школу без уважительной причины. За это его мать привлекли к ответственности в суде и выписали штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию и образованию ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121786-podrostok-vystrelil-iz-pistoleta-v-svoego-sverstnika-v-kostanayskoy-oblasti/

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