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Эзотерика

"Встретил дочь, стало плохо": подозреваемый умер после задержания в Алматинской области

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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о смерти пожилого мужчины в автомобиле полиции, где он оказался по подозрению в мелком хищении. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Информация о смерти пожилого казахстанца появилась в Telegram-канале Egov.press.

"По информации некоторых источников, сотрудники полиции Илийского района Алматинской области задержали пожилого мужчину за мелкую кражу в супермаркете, но арестованному внезапно стало плохо и он умер в служебном автомобиле", - говорится в сообщении Telegram-канала.

О произошедшем подробнее рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

"Участковыми инспекторами полиции в рамках расследования дела о мелком хищении был установлен подозреваемый. При сопровождении его в подразделение полиции он встретил свою дочь, с которой начал беседу, после чего внезапно почувствовал себя плохо", - уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и начали оказывать первую помощь до прибытия медиков. Однако, несмотря на принятые меры, мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

"Действия сотрудников полиции при задержании и сопровождении подозреваемого полностью соответствовали требованиям законодательства", - заявили в ДП Алматинской области.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области бывшего сотрудника полиции подозревают в убийстве, произошедшем во время драки. Пока неизвестно, когда мужчина уволился из органов внутренних дел.

Также в Западно-Казахстанской области местный житель скончался под колесами трактора, а подозреваемым в смертельном наезде стал майор полиции из соседнего села. По данным ДП региона, он дал признательные показания и был водворен в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2194365-vstretil-doch-stalo-ploho-podozrevaemyy-umer-posle-zaderzhaniya-v-almatinskoy-oblasti/

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