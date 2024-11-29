"Встретил дочь, стало плохо": подозреваемый умер после задержания в Алматинской области

В Сети появилась информация о смерти пожилого мужчины в автомобиле полиции, где он оказался по подозрению в мелком хищении. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Информация о смерти пожилого казахстанца появилась в Telegram-канале Egov.press.

"По информации некоторых источников, сотрудники полиции Илийского района Алматинской области задержали пожилого мужчину за мелкую кражу в супермаркете, но арестованному внезапно стало плохо и он умер в служебном автомобиле", - говорится в сообщении Telegram-канала.

О произошедшем подробнее рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

"Участковыми инспекторами полиции в рамках расследования дела о мелком хищении был установлен подозреваемый. При сопровождении его в подразделение полиции он встретил свою дочь, с которой начал беседу, после чего внезапно почувствовал себя плохо", - уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и начали оказывать первую помощь до прибытия медиков. Однако, несмотря на принятые меры, мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

"Действия сотрудников полиции при задержании и сопровождении подозреваемого полностью соответствовали требованиям законодательства", - заявили в ДП Алматинской области.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области бывшего сотрудника полиции подозревают в убийстве, произошедшем во время драки. Пока неизвестно, когда мужчина уволился из органов внутренних дел.

Также в Западно-Казахстанской области местный житель скончался под колесами трактора, а подозреваемым в смертельном наезде стал майор полиции из соседнего села. По данным ДП региона, он дал признательные показания и был водворен в ИВС.