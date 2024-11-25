Учения спасателей обернулись настоящими поисками пропавшего в Экибастузе

Сотрудники ДЧС отправились в Шидерты для отработки действий в случае ЧП на трассах зимой. В итоге часть личного состава прервала занятия по реальной тревоге, передает "Ирбис TV".

Зимой на трассах происходят разные ситуации. В Павлодарской области нередко помощь требуется автомобилистам в районе Шидерты. Именно здесь решили организовать учения. Один из сценариев - ДТП. Пострадавших экстренно госпитализировали, а машину якобы пришлось тушить.

Зимой путники частенько застревают в поселке Шидерты из-за погоды. Для тех, кто вынужден ждать, пока откроют трассы, здесь созданы все условия. По информации УЧС Экибастуза, готовы предоставить кров каждому.

"У нас имеется на территории поселка Шидерты три объекта, т.е. кемпинг с ночным пребыванием. Там могут переночевать, оборудованы койко-места. Также имеется своя столовая, где может приготовить пищу эвакуированное население. Имеется у нас мечеть, которая всегда 24/7 принимает граждан Республики Казахстан, а также граждан других государств", - рассказал начальник УЧС Экибастуза Асхат Кусаинов.

Однако ход учений нарушило сообщение о пропавшем 15-летнем школьнике из Экибастуза. Напомним, он ушел из дома в 3 часа ночи и перестал выходить на связь. Часть спасателей сняли с тренировочных сборов и направили на поиски подростка.

В итоге местонахождение пропавшего подростка удалось установить при помощи дрона. К его поискам привлекли около 300 граждан - волонтеров, сотрудников полиции и ЧС.