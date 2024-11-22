Пропавшего ночью в Экибастузе подростка нашли с помощью дрона (видео)

В Павлодарской области ушедший ночью из дома 15-летний подросток был найден днем с помощью дрона в районе дачного сообщества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после заявления о пропаже учащегося 9 класса полицией была составлена ориентировка. Ее разослали во все территориальные подразделения области и близлежащие регионы.

Были незамедлительно организованы поиски подростка. Отработаны подвальные и чердачные помещения, заброшенные строения, колодцы, дачный массив.

Информацию о без вести пропавшем опубликовали в СМИ и социальных сетях. К поиску привлекли около 300 граждан - волонтеров, сотрудников полиции и ЧС, а также двух розыскных собак.

"Был использован вертолет и беспилотный летающий аппарат. Около 13.00 благодаря производимым съемкам летательного аппарата несовершеннолетний был замечен в районе дачного сообщества. Сейчас он находится с родными, с ним все хорошо", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Напомним, сегодня рано утром в полицию Экибастуза обратились родные с просьбой об оказании содействия в розыске несовершеннолетнего, учащегося 9 класса. Было установлено, что подросток вышел около трех часов ночи из дома и не вернулся.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.