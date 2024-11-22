Два человека пропали на озере Балхаш
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В районе озера Балхаш спасатели Карагандинской и Алматинской областей провели успешную операцию по поиску и спасению двух заблудившихся рыбаков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в районе озера Балхаш, полуострова Орлинка, спасателями Карагандинской и Алматинской областей были проведены поиски двух рыбаков 1980 и 1999 годов рождения.
Мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились.
В тот же день спасателями Карагандинской области пропавшие были найдены, вместе с ними были спасены и две собаки. В медицинской помощи они не нуждались.
В ДЧС призвали граждан соблюдать меры предосторожности при выезде на природу, особенно в неблагоприятные погодные условия.
Напомним, в начале текущего года троих рыбаков унесло на льдине на озере Балхаш. Спустя три с половиной часа спасатели, добравшись до льдины, взяли троих рыбаков на борт лодки и транспортировали на берег.
Помимо этого, чуть больше недели назад в области Жетісу на озере Алаколь спасли 35-летнего рыбака, оказавшегося на перевернутой лодке в 30 км от берега. Спасатели доставили мужчину на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2191322-dva-cheloveka-propali-na-ozere-balhash/