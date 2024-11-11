Рыбака нашли на перевернутой лодке в 30 км от берега на Алаколе
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В области Жетісу на озере Алаколь спасли 35-летнего рыбака, оказавшегося на перевернутой лодке в 30 км от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня рано утром в службу "112" поступил звонок о том, что вчера вечером мужчина 1989 года рождения во время рыбной ловли уплыл на лодке в направлении области Абай и пропал.
Отмечается, что связь с пропавшим не поддерживалась. Инцидент произошел вблизи села Камыскала Алакольского района области Жетісу.
"Сегодня поисковой группой пропавший найден в 30 км от берега близ села Камыскала в воде на перевернутой лодке", - пояснили в МЧС.
Спасатели доставили мужчину на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.
"Как выяснилось, местные жители вчера вечером сами начали искать пропавшего рыбака. После безуспешного поиска сегодня рано утром они обратились к спасателям", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Актюбинской области спасатели почти сутки искали пропавшего мужчину. Рабочий крестьянского хозяйства был найден в 80 км от места исчезновения. В медицинской помощи он не нуждался.
А в Астане нашли казахстанца, пропавшего 4 года назад. Мужчина был найден живым и здоровым. После долгих лет неизвестности он воссоединился со своей семьей, которая не теряла надежды на его возвращение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2185754-rybaka-nashli-na-perevernutoy-lodke-v-30-km-ot-berega-na-alakole/