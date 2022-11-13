Нефтяники спасли лебедя, застрявшего в солончаке, в Мангистауской области

Лебедь. Иллюстративное фото: pexels.com

Работники одного из предприятий близ месторождения Каражанбас в Мангистауской области нашли лебедя, застрявшего в соляной корке. Позже его осмотрели специалисты и выпустили на волю, передает издание Lada.kz.

Как сообщает издание, работники ТОО "Жалгизтобемунай" обнаружили недалеко от месторождения Каражанбас лебедя, увязшего в солончаке. Мужчинам пришлось по колено войти в сор (разновидность солончака), чтобы вызволить птицу.

Через несколько дней спасенную птицу передали ветеринарам в Актау для осмотра.

Руководство инспекции лесного хозяйства и животного мира переговорило со специалистами института зоологии. Было решено отпустить лебедя в естественную среду обитания на озеро Караколь, где он сможет самостоятельно достать себе корм.

Отмечается, что как раз в этот период на озере много лебедей, и есть вероятность, что птица прибьется к стае сородичей.

Пока спасенный лебедь плавает близ берега, сотрудники инспекции лесного хозяйства будут посменно дежурить и наблюдать за его состоянием.

Лебедя спасли нефтяники в Мангистау. Фото: lada.kz

Как сообщает портал Silk Road Adventures, озеро Караколь в Мангистауской области включено в число охраняемых орнитологических мест Казахстана.

Оно является местом зимовки и отдыха десятков тысяч птиц. За год озеро Караколь посещает более 80 видов перелетных птиц: лебеди, беркуты и другие. Здесь в разные сезоны года обитает до 175 видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана и Красную книгу государств-участников СНГ.

Лебедя спасли нефтяники в Мангистау. Фото: lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1996959-neftyaniki-spasli-lebedya-zastryavshego-v-solonchake-v-mangistauskoy-oblasti-video-foto/