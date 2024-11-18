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Эзотерика

Тело мужчины нашли в воде в Актюбинской области

Опубликовано:

Лес и вода
Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

17 ноября в стоячей воде в Кандыагаше было обнаружено неопознанное тело мужчины. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Актюбинской области, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на данный момент личность погибшего не установлена. Причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Тело не опознано. Причина смерти - после вскрытия", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в Астане без признаков жизни обнаружили тело 20-летней девушки. Ее личность установили, по данному факту возбуждено уголовное дело.

А в области Абай найдено тело 30-летней девушки, которая пропала 26 мая - казахстанка уехала на попутке в Семей, а после перестала выходить на связь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2188860-telo-muzhchiny-nashli-v-vode-v-aktyubinskoy-oblasti/

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