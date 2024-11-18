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Девушки спускались по простыням с 4 этажа и упали на землю в Павлодаре

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Девушка спускается по простыне
Девушка спускается по простыне. Иллюстративное фото: Nika Fadul/Getty Images

В Павлодаре в выходные две несовершеннолетние студентки по простыням пытались спуститься на землю, но сорвались и получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 01.15 ночи две несовершеннолетние студентки одного их колледжей Павлодара, спускаясь с четвертого этажа с помощью простыни из окна комнаты, сорвавшись, упали на землю.

"В результате падения обе с различными травмами госпитализированы в больницу", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что заключенная совершила побег из больницы, привязав простыни к батарее отопления и спустившись через окно на улицу. Позже казахстанку задержали, а уволенного контролера охраны восстановили на службе.

А в Степногорске девушка, оставшись взаперти в квартире, решила выйти из дома через окно. Она спрыгнула на козырек подъезда, но повредила ногу. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, после чего спасатели спустили ее вниз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2188823-devushki-spuskalis-po-prostynyam-s-4-etazha-i-upali-na-zemlyu-v-pavlodare/

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