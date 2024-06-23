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Девушка неудачно вышла из дома через окно в Акмолинской области

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Пострадавшая в Степногорске
Пострадавшая и спасатели. Фото: t.me/dchsakmol

В Степногорске девушка, оставшись взаперти в квартире, неудачно вышла из дома через окно и повредила ногу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Степногорске девушка, оставшись взаперти в квартире многоэтажного жилого дома, решила выйти из дома через окно. Она спрыгнула на козырек подъезда, но повредила ногу.

На место происшествия выезжали спасатели и медики.

"Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, после чего спасатели спустили ее вниз. Причины данного поступка выясняют в управлении полиции города", - рассказали в ДЧС Акмолинской области.

Напомним, ранее в Павлодарской области женщина выпала с третьего этажа и повисла на дереве - на место происшествия выехали спасатели. Вызволить ее удалось с помощью трехколенной лестницы.

А в Щучинске Акмолинской области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2122443-devushka-neudachno-vyshla-iz-doma-cherez-okno-v-akmolinskoy-oblasti/

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