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Эзотерика

Пропавшую девушку нашли мертвой в Алматы

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Айгерим Супатаева
Айгерим Супатаева. Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

В Алматы вечером 26 октября пропала 30-летняя Айгерим Супатаева. К сожалению, девушку обнаружили мертвой. Печальную весть сообщили волонтеры, передает NUR.KZ.

По информации волонтеров, Айгерим Супатаева 26 октября около 21.00 ушла из дома в Медеуском районе Алматы и пропала. Тело девушки якобы обнаружили 10 ноября.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей", - отметили волонтеры.

В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что тело молодой женщины было обнаружено 30 октября в одном из домов Алмалинского района без признаков насильственной смерти.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в Алматы волонтеры неделю разыскивали мужчину, который вышел из здания управления полиции и пропал. Его тело без признаков насильственной смерти нашли в Карасайском районе Алматинской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Алматинской области нашли тело пропавшего 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлены, задержаны и водворены в ИВС четверо подозреваемых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2188301-propavshuyu-devushku-nashli-mertvoy-v-almaty/

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