Пропавшую девушку нашли мертвой в Алматы

В Алматы вечером 26 октября пропала 30-летняя Айгерим Супатаева. К сожалению, девушку обнаружили мертвой. Печальную весть сообщили волонтеры, передает NUR.KZ.

По информации волонтеров, Айгерим Супатаева 26 октября около 21.00 ушла из дома в Медеуском районе Алматы и пропала. Тело девушки якобы обнаружили 10 ноября.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей", - отметили волонтеры.

В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что тело молодой женщины было обнаружено 30 октября в одном из домов Алмалинского района без признаков насильственной смерти.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в Алматы волонтеры неделю разыскивали мужчину, который вышел из здания управления полиции и пропал. Его тело без признаков насильственной смерти нашли в Карасайском районе Алматинской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Алматинской области нашли тело пропавшего 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлены, задержаны и водворены в ИВС четверо подозреваемых.