Женщину насмерть придавило упавшим деревом в Павлодаре (видео)

Сегодня утром во дворе жилого дома в Павлодаре женщина погибла после падения на нее дерева, которое сломал порывистый ветер, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня утром во дворе дома по улице Естая. Вызов медикам поступил в 9.37. Указывалось, что 67-летнюю женщину придавило деревом.

На кадрах видео с места происшествия, которое быстро разлетелось по соцсетям, видно, что пострадавшая лежит без движения.

"Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения. К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3-4 степени", - сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Напомним, сегодня в Павлодаре занятия для учащихся первой смены перевели в дистанционный формат обучения из-за непогоды. Коснулось это учеников с 0 по 11 классы.

Вчера непогода обрушилась на Астану. Горожане в соцсетях поделились кадрами последствий разгула стихии. В частности, из-за ветра опрокинулась автобусная остановка. Ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение.