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"В панике обратился к прохожим": внезапный приступ случился у 3-летней девочки в Туркестане

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Солдаты с семьей ребенка
Солдаты с семьей ребенка. Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД

У трехлетней девочки в Туркестане внезапно произошел судорожный приступ прямо на улице. На помощь к родителям пришли гвардейцы, оказавшие первую помощь, пишет NUR.KZ со ссылкой на Нацгвардию МВД РК.

Приступ застал ребенка прямо в автомобиле. Инцидент произошел 1 ноября около 14:00 в Туркестане.

"Из автомобиля выбежал мужчина с маленькой девочкой на руках и в панике обратился за помощью к прохожим. Не раздумывая, на помощь пришли гвардейцы, находившиеся неподалеку", - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Один из гвардейцев начал оказывать первую помощь. Второй в это время вызывал "скорую". Состояние девочки стабилизировалось до прибытия врачей.

Семья ребенка поблагодарила их за помощь. Позже они пришли лично в батальон, чтобы вновь увидеться с солдатами.

В июне у 15-летнего мальчика в области Абай начался эпилептический приступ прямо посреди улицы. К нему на помощь пришли окружающие, а также полицейский.

В другом случае у пожилого россиянина, следовавшего в Дагестан из Бишкека, произошел эпилептический припадок, когда он ехал в Таразе. На помощь пришли местные полицейские, которые сопроводили его до больницы. Сын мужчины выразил им за это благодарность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2182311-v-panike-obratilsya-k-prohozhim-vnezapnyy-pristup-sluchilsya-u-3-letney-devochki-v-turkestane/

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