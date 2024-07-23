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Приступ эпилепсии нарушил планы иностранцев в Таразе, на помощь пришла полиция (видео)

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надпись Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: Пресс-служба ДП СКО

В Таразе сотрудники полиции при патрулировании пришли на помощь россиянину, у которого начался приступ эпилепсии. Его своевременно доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Жамбылской области, отец и сын из России следовали через Казахстан транзитом, направляясь из Бишкека в Дагестан.

Сотрудники полиции при патрулировании участка увидели граждан, зовущих на помощь. Выяснилось, что у пожилого мужчины начался эпилептический приступ.

Водителем оказался 39-летний россиянин, поблагодаривший сотрудников полиции за помощь в сопровождении до больницы.

"Отрадно, что полиция в Казахстане всегда готова прийти на помощь жителям. Они спасли моего отца", - сказал водитель авто Насир Балаев.

Напомним, ранее в Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Белоруссии. Водитель фуры направлялся из Китая в Москву, но по дороге у него разорвало колесо. Подоспевшие полицейские помогли дальнобойщику. Благодарный иностранец выложил видео о данном случае у себя на странице в TikTok, где выразил благодарность казахстанской полиции.

Ранее в Караганде полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта. Им пришлось разбить окно машины. Мужчину госпитализировали - он находился в крайне тяжелом состоянии, счет буквально шел на минуты.

А в Костанае чудом спасли водителя, у которого прямо на дороге случился сердечный приступ. Стражами порядка было принято решение разбить стекло, после чего мужчину достали из автомобиля и передали сотрудникам медицинской службы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2138448-pristup-epilepsii-narushil-plany-inostrancev-v-taraze-na-pomoshch-prishla-policiya-video/

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