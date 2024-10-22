Шестеро человек погибли, отравившись газом в Жамбылской области

В двух селах Жамбылской области с разницей в один день произошли трагические инциденты с природным газом. Шестеро человек скончались, еще одна пострадавшая госпитализирована, передает NUR.KZ.

Детали происшествий рассказали в ДЧС Жамбылской области.

Первый инцидент произошел в селе Кызыл Шарык Жамбылского района в частном жилом доме 17 октября около 07:40.

"Предположительно, из-за потухшей печи на природном газе (обстоятельства выясняются), трое человек отравились газом. Хозяйка дома 1963 года рождения и ее сын 1988 года рождения скончались на месте, а внучка 2007 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии", - сообщили в ДЧС.

Днем ранее, 16 октября, в селе Жарылсу района им. Т. Рыскулова, также в частном жилом доме, предположительно произошла утечка газа из-за погасшей газовой плиты во время кипячения чайника. В результате отравления природным газом погибли хозяева дома 1967 и 1975 годов рождения, а также их дети 2011 и 2019 годов рождения.

"По обоим случаям проводится судебно-медицинская экспертиза, а материалы переданы в МПС для дальнейшего расследования", - информировали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Напомним, также сегодня сообщалось о случае отравления ядовитым газом в Петропавловске. В дом занесли бензиновый генератор - строение быстро заполнилось продуктами горения, а оставшиеся в нем бабушка и внучка получили отравление. 68-летнюю пенсионерку доставили в реанимацию, а ребенка госпитализировали в детскую больницу. Состояние обеих пострадавших медики оценили как средней тяжести.

Весной в селе Антоновка Северо-Казахстанской области девять человек из одной семьи отравились угарным газом. По предварительным данным, они получили отравление вследствие нарушения правил эксплуатации печи на твердом топливе — преждевременного закрытия заслонки печи. Пострадавших госпитализировали.

Добавим, на официальном сайте "Электронного правительства", указано, какие действия необходимо применять при отравлении угарным газом.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

При легких отравлениях (головокружение и тошнота) - быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери)

- быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери) Если пострадавший в сознании - дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь.

- дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь. Если пострадавший без сознания - немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.