Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бабушка с внучкой получили тяжелое отравление ядовитым газом в Петропавловске

Опубликовано:

Скорая помощь едет на вызов
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тяжелое отравление ядовитым газом получили бабушка и внучка в Петропавловске - в комнату занесли бензиновый генератор, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент произошел в дачном обществе микрорайона Заречный.

Сообщается, что после паводка уцелели лишь несколько строений, в них пока нет электричества.

В дом занесли бензиновый генератор - строение быстро заполнилось продуктами горения, а оставшиеся в нем бабушка и внучка получили отравление.

14-летняя девочка успела позвонить матери и сообщить, что им с бабушкой внезапно стало плохо.

Известно, что 68-летнюю пенсионерку доставили в реанимацию, а ребенка госпитализировали в детскую больницу.

Состояние обеих пострадавших медики оценили как средней тяжести.

"Здесь опасность в том, что зачастую люди пренебрегают элементарными правилами, то есть начинают приспосабливать для обогрева помещений самодельные электрические обогреватели. Да, также пользуются газовыми обогревателями, что, конечно, категорически не допускается в этих помещениях. Все должно быть заводского изготовления. Ну, и хотелось бы, конечно, рекомендовать жителям: сейчас вот мы активно внедряем датчики угарного газа",- заявил начальник городского УЧС Ержан Шарипов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2177093-babushka-s-vnuchkoy-poluchili-tyazheloe-otravlenie-yadovitym-gazom-v-petropavlovske/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie