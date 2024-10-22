Бабушка с внучкой получили тяжелое отравление ядовитым газом в Петропавловске
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Тяжелое отравление ядовитым газом получили бабушка и внучка в Петропавловске - в комнату занесли бензиновый генератор, передает сайт телеканала КТК.
Инцидент произошел в дачном обществе микрорайона Заречный.
Сообщается, что после паводка уцелели лишь несколько строений, в них пока нет электричества.
В дом занесли бензиновый генератор - строение быстро заполнилось продуктами горения, а оставшиеся в нем бабушка и внучка получили отравление.
14-летняя девочка успела позвонить матери и сообщить, что им с бабушкой внезапно стало плохо.
Известно, что 68-летнюю пенсионерку доставили в реанимацию, а ребенка госпитализировали в детскую больницу.
Состояние обеих пострадавших медики оценили как средней тяжести.
"Здесь опасность в том, что зачастую люди пренебрегают элементарными правилами, то есть начинают приспосабливать для обогрева помещений самодельные электрические обогреватели. Да, также пользуются газовыми обогревателями, что, конечно, категорически не допускается в этих помещениях. Все должно быть заводского изготовления. Ну, и хотелось бы, конечно, рекомендовать жителям: сейчас вот мы активно внедряем датчики угарного газа",- заявил начальник городского УЧС Ержан Шарипов.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2177093-babushka-s-vnuchkoy-poluchili-tyazheloe-otravlenie-yadovitym-gazom-v-petropavlovske/