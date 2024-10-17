Пенсионер закрылся в ванной и перестал выходить на связь в Экибастузе
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В Экибастузе пожилой мужчина не отвечал на звонки и не открывал дверь, чем перепугал родных. Прибывшим на место спасателям пришлось пробираться в квартиру через окно, передает корреспондент NUR.KZ.
В ДЧС Павлодарской области сообщили, что вызов к ним поступил днем 15 октября. В одной из многоэтажек по улице Ауэзова в Экибастузе 80-летний мужчина не открывал дверь в квартиру и не брал трубку телефона.
"Спасатели незамедлительно выехали на место. По прибытии, применив выдвижную лестницу, вошли в квартиру через окно. Спасатели обнаружили мужчину 1944 года рождения в ванной комнате и передали работникам скорой помощи", - пояснили в ведомстве.
В управлении здравоохранения региона добавили, что пенсионер серьезно не пострадал. Мужчина, находясь в ванной, упал и не смог сам встать на ноги. После спасения его осмотрели медики, но от госпитализации пожилой человек отказался.
Ранее в Акмолинской области полицейские и сотрудники ДЧС спасли жизнь пенсионеру, который едва не утонул в своей ванной. Он упал, сорвал кран и не смог самостоятельно выбраться.
А в Экибастузе вызволили из квартиры пенсионерку, которая упала и не могла встать. Спасателей вызвали соседи, которым смогла дозвониться пожилая женщина. Спасенную казахстанку передали медикам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2175372-pensioner-zakrylsya-v-vannoy-i-perestal-vyhodit-na-svyaz-v-ekibastuze/
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