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Пенсионерка застряла в окне квартиры в Павлодарской области

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Рука пенсионерки застряла в окне
На месте происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Жительница Аксу позвала на помощь спасателей, так как не смогла вытащить руку из окна. Пенсионерку зажало пластиковой рамой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Вызов поступил 2 октября после 6 часов вечера. По прибытии в квартиру на улице Астана в Аксу спасатели увидели женщину, сидящую у окна. Пальцы левой руки пенсионерки оказались зажатыми дверцей пластиковой рамы.

"Самостоятельно высвободить руку не могла, так как механизм заклинило. На место выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда города Аксу, которые с помощью специальных инструментов отодвинули пластиковую оконную дверь и освободили руку пожилой женщины", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Ранее в Павлодаре мальчик застрял в металлическом кольце на детской игровой площадке. Спасателей вызвали прохожие, которые сперва пытались самостоятельно помочь ребенку. В итоге пришлось разрезать металл.

А в Экибастузе спасатели оказали помощь мальчику, голова которого застряла между перилами в подъезде одного из домов. Чтобы извлечь ребенка, потребовалась применить аварийно-спасательный инструмент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2169208-pensionerka-zastryala-v-okne-kvartiry-v-pavlodarskoy-oblasti/

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