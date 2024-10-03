Пенсионерка застряла в окне квартиры в Павлодарской области

Жительница Аксу позвала на помощь спасателей, так как не смогла вытащить руку из окна. Пенсионерку зажало пластиковой рамой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Вызов поступил 2 октября после 6 часов вечера. По прибытии в квартиру на улице Астана в Аксу спасатели увидели женщину, сидящую у окна. Пальцы левой руки пенсионерки оказались зажатыми дверцей пластиковой рамы.

"Самостоятельно высвободить руку не могла, так как механизм заклинило. На место выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда города Аксу, которые с помощью специальных инструментов отодвинули пластиковую оконную дверь и освободили руку пожилой женщины", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Ранее в Павлодаре мальчик застрял в металлическом кольце на детской игровой площадке. Спасателей вызвали прохожие, которые сперва пытались самостоятельно помочь ребенку. В итоге пришлось разрезать металл.

А в Экибастузе спасатели оказали помощь мальчику, голова которого застряла между перилами в подъезде одного из домов. Чтобы извлечь ребенка, потребовалась применить аварийно-спасательный инструмент.