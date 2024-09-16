10 человек спасли во время пожара в Алматинской области (видео)

В Алматинской области при пожаре спасли 10 человек - загорелась квартира в жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, в микрорайоне Жулдыз в Қонаев на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание квартиры и балкона с переходом огня на балкон второго этажа. Площадь составила 30 кв.м.

Прибывшими пожарными из зоны задымления с помощью автолестницы и трехколенной лестницы спасены 10 жителей, шесть из них дети. Пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Ранее в МЧС РК озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!" - призвали спасатели.