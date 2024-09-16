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10 человек спасли во время пожара в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

В Алматинской области при пожаре спасли 10 человек - загорелась квартира в жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, в микрорайоне Жулдыз в Қонаев на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание квартиры и балкона с переходом огня на балкон второго этажа. Площадь составила 30 кв.м.

Прибывшими пожарными из зоны задымления с помощью автолестницы и трехколенной лестницы спасены 10 жителей, шесть из них дети. Пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Ранее в МЧС РК озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме

  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!" - призвали спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2162082-10-chelovek-spasli-vo-vremya-pozhara-v-almatinskoy-oblasti-video/

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