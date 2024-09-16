10 человек спасли во время пожара в Алматинской области (видео)
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В Алматинской области при пожаре спасли 10 человек - загорелась квартира в жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, в микрорайоне Жулдыз в Қонаев на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание квартиры и балкона с переходом огня на балкон второго этажа. Площадь составила 30 кв.м.
Прибывшими пожарными из зоны задымления с помощью автолестницы и трехколенной лестницы спасены 10 жителей, шесть из них дети. Пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
Ранее в МЧС РК озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!" - призвали спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2162082-10-chelovek-spasli-vo-vremya-pozhara-v-almatinskoy-oblasti-video/