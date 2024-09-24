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Мужчина чинил трактор и лишился руки в Петропавловске

Опубликовано:

Врачи делают операцию
Операция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Петропавловске пожилому мужчине ампутировали руку из-за несчастного случая с трактором - ему оторвало кисть и размозжило ткани предплечья, передает "Петропавловск news".

В тяжелом состоянии 71-летний мужчина поступил в больницу с открытой раной в области левой руки.

Пострадавший признался, что получил свою травму во время ремонта трактора - кисть левой руки зажал крутящийся механизм.

Отмечается, что врачи выявили полную травматическую ампутацию левой кисти, размозжение мягких тканей левого предплечья с повреждением сосудисто-нервного пучка и признаки травматического и гиповолемического шока.

Экстренно была проведена операция - руку пришлось ампутировать на уровне плечевой кости.

После операции его перевели в травматологическое отделение для дальнейшего наблюдения и лечения.

В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, отмечается улучшение общего самочувствия.

Напомним, на днях в Алматы мужчину придавило металлическим каркасом весом 300 кг во время строительных работ. Пострадавший получил множественные переломы и находился в состоянии травматического шока.

До этого во время уборочных работ разнорабочий попал под колеса сельхозмашины и погиб в Акмолинской области. Полиция возбудила уголовное дело.

Также на днях кызылординец погиб во время ремонта автомобиля - мужчина чинил грузовик "КамАЗ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2165053-muzhchina-chinil-traktor-i-lishilsya-ruki-v-petropavlovske/

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