Кызылординец погиб во время ремонта автомобиля

Супруга погибшего при ремонте грузовика "КамАЗ" жителя Кызылорды оспорила отказ в проведении проверки несчастного случая, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Кызылорды погиб при ремонте автомобиля "КамАЗ" на рабочем месте в ТОО.

В связи с этим его супруга обратилась в компетентный орган с заявлением о проведении спецпроверки несчастного случая. Отказ областного управления по контролю в проведении проверки женщина оспорила в суде.

В иске супруга погибшего указала на то, что работодателем не были соблюдены меры техники безопасности и не был оформлен трудовой договор с ее мужем.

СМАС удовлетворил иск женщины: признал незаконными действия управления по контролю, обязав его провести проверку по факту смерти мужчины.

ТОО и управление обжаловали в апелляции решение СМАС.

"Основанием для отказа в проведении проверки управление указало на отсутствие документа, подтверждающего трудовые отношения между погибшим и ТОО", - уточнили в суде.

Но отсутствие трудового договора, приказов о приеме на работу и увольнении, пенсионных отчислений не исключает возможности признания отношений между умершим и ТОО трудовыми при наличии в них признаков трудового договора.

"Установлено, что работнику было разрешено работать на территории ТОО. Он управлял служебным транспортом, получал зарплату наличными и банковской картой, но трудового договора между ТОО и работником заключено не было. Свидетели подтвердили, что погибший работал в ТОО", - отметили в суде.

Облсуд, указав на наличие скрытых трудовых отношений между работником и ТОО, признал незаконными действия управления, отказавшего в проведении проверки по факту смерти.

Решение СМАС, вынесенное по делу, оставлено в силе.

"В адрес акима Кызылординской области направлено частное определение о допущенных нарушениях в действиях управления по контролю", - подчеркнули в суде.

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