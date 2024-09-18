Рабочий попал под сельхозмашину и погиб на сенокосе в Акмолинской области

Трагический инцидент произошел в Акмолинской области во время уборочных работ - мужчина попал под сельхозмашину и погиб, передает телеканал "Алматы".

Несчастный случай произошел в Астраханском районе Акмолинской области.

По данным телеканала, 37-летний разнорабочий крестьянского хозяйства попал под работающую сельхозмашину, подбирающую сено.

Мужчина погиб на месте происшествия.

Полиция возбудила дело. Проверку проводит также государственный инспектор труда.

"В ходе предварительного следствия установлено, что во время сенокосных работ, погибший попал под рулонный пресс-подборщик для сена, в результате чего погиб на месте происшествия. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила специалист пресс-службы ДП Алия Билялова.