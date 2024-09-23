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Трое детей отравились лекарствами и этанолом в Павлодаре

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Ребенок под капельницей лежит
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Pornpak Khunatorn / Getty Images

В Павлодаре дети отравились этанолом и медицинскими препаратами. Полуторогодовалую девочку доставили в больницу, а родители 2-летних мальчиков от госпитализации отказались, передает "Павлодар-онлайн".

Все три случая произошли в один день - в минувшую субботу, но в разных местах и между собой не связаны.

"В первом случае полуторагодовалая девочка отравилась эталоном. Ее доставили в детскую областную больницу. В двух других случаях мальчики 2022 года получили медикаментозное отравление легкой степени. Когда им оказали первую помощь, их родители отказались от госпитализации", - рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Медики напоминают родителям, что таблетки и бытовую химию нужно убирать туда, где малыши не смогут их достать.

"Зачастую родители недооценивают умения своих маленьких детей, которые могут сами, например, открыть бутылку с чистящим средством. Такие случаи могут закончиться более трагично, чем просто больницей", - предупредила замруководителя станции "103" Ирина Мищенко.

Ранее в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. По словам одного из местных жителей, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации. В школьной столовой выявили многочисленные нарушения.

В августе пятилетний ребенок отравился ацетоном в Экибастузе. Инцидент произошел в детском саду. Мальчик госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него ожог ротовой полости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164776-troe-detey-otravilis-lekarstvami-i-etanolom-v-pavlodare/

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