Ребенок выпил ацетон в детском саду в Экибастузе

Пятилетний ребенок отравился ацетоном в Экибастузе. Инцидент произошел в детском саду. Мальчик находится в больнице, состояние - средней степени тяжести, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает местное издание, инцидент произошел в одном из детских садов Экибастуза. Отмечается, что "скорую" для пятилетнего мальчика вызвали накануне, 15 августа, в 16:51.

Медики поставили ребенку предварительный диагноз - отравление химическим веществом (ацетон). Сейчас состояние пострадавшего средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него ожог ротовой полости.

По информации городского отдела образования, помощник воспитателя детского сада оставила бутылку с химической жидкостью в моечной. В это время ребенок успел взять емкость, облился и случайно сделал глоток.

Сообщается, что меры в отношении виновных примут после расследования обстоятельств дела.

В конец июня сообщалось, что в Келесском районе Туркестанской области в частном детском саду отравились 34 ребенка. Все произошло 24 июня после завтрака.

Также в феврале этого года сообщалось, что в Сарыагашском районе Туркестанской области якобы произошло массовое отравление. Распространялась информация о том, что 29 школьников и 10 учителей были госпитализированы, а школу взяли под особый контроль.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что отравления не было, а дети "почувствовали дискомфорт" из-за запаха краски. Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой.

После инцидента директора школы отстранили от работы.

Мы также писали, что 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.

В августе прошлого года в Караганде зафиксировано массовое отравление детей в Центре оказания специальных социальных услуг. Сообщалось, что всего заболели 12 воспитанников. Первые двое почувствовали недомогание 30 июля. У них была рвота и жидкий стул.

Спустя сутки аналогичные симптомы зафиксировали еще у 10 детей. Они были госпитализированы в медучреждение. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. Он скончался.

Позже появилась информация, что в больницу попали еще двое несовершеннолетних. Всего было зарегистрировано 14 пострадавших.