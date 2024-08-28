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У акмолинца отнялись руки, когда он был на крыше

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Спасатели помогли рабочему спуститься с крыши
Мужчина спустился по лестнице. Фото: t.me/dchsakmol

В Акмолинской области мужчине стало плохо во время ремонтных работ на крыше, из-за чего он не мог спуститься вниз без помощи спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Есильском районе во время ремонтных работ на крыше двухэтажного многоквартирного жилого дома стало плохо одному из рабочих 1979 года рождения, у него начали отниматься руки.

На место вызова прибыли Есильские спасатели и карета скорой медицинской помощи.

Сотрудники пожарной части решили спустить мужчину на землю с помощью спасательной веревки, но он отказался и самостоятельно спустился по лестнице.

"Так как руки мужчины периодически отнимались, спасатели обвязали его веревкой и страховали во время спуска. Спасенный был передан карете скорой помощи", - отметили в ДЧС Акмолинской области.

Ранее в Астане при проведении земляных работ рабочий упал в траншею глубиной два метра и повредил ногу. Сотрудники ДЧС подняли мужчину на поверхность и передали его медикам.

А в Алматы 14-летний подросток во время прогулки с тремя друзьями упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау. Спуститься самостоятельно вниз он не мог. Мальчику помогли спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2154390-u-akmolinca-otnyalis-ruki-kogda-on-byl-na-kryshe/

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