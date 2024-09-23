Тело молодого мужчины нашли в ущелье в горах Алматы

В горах в Алматы обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Спасатели транспортировали его и передали полицейским, передает телеканал "Астана".

О произошедшем телеканалу сообщили в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Обстоятельств гибели несчастного, а также личность не раскрывают. Известно, что тело было обнаружено в ущелье Проходное, ближе к перевалу Алматы-Алагир.

"Спасатели РОСО совместно со спасателями Службой спасения города Алматы транспортировали тело мужчины 1994 года рождения на перевал Джусалы-Кезень и передали сотрудникам полиции", – сообщили в РОСО.