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Тело молодого мужчины нашли в ущелье в горах Алматы

Опубликовано:

Мужчина в горах
Мужчина в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

В горах в Алматы обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Спасатели транспортировали его и передали полицейским, передает телеканал "Астана".

О произошедшем телеканалу сообщили в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Обстоятельств гибели несчастного, а также личность не раскрывают. Известно, что тело было обнаружено в ущелье Проходное, ближе к перевалу Алматы-Алагир.

"Спасатели РОСО совместно со спасателями Службой спасения города Алматы транспортировали тело мужчины 1994 года рождения на перевал Джусалы-Кезень и передали сотрудникам полиции", – сообщили в РОСО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164506-telo-molodogo-muzhchiny-nashli-v-ushchele-v-gorah-almaty/

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