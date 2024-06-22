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Массовое отравление детей произошло в Акмолинской области

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Капельница в больнице
Пациент в больнице. Иллюстративное фото: Virojt Changyencham / Getty Images

14 детей отравились на отдыхе в Бурабайском районе - они обратились в медучреждение с признаками отравления после завтрака в гостевом доме, передает МИА "Казинформ".

Директор ТОО "Авиценна- Бурабай" Евгений Бекаев сообщил, что 22 июня с 1:00 до 6:15 в приемный покой больницы обратились 14 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

По его информации, все они проживали одном гостевом доме с 20 июня.

"21 июня, позавтракав (все дети ели разную еду: жаркое, борщ, сырники и т.д.), симптомы отравления появились после завтрака, но обращаться дети стали только ближе к ночи. При этом дети поступали по два-три человека через определенный промежуток времени", - сообщил он.

12 человек отправили на промывание желудка, трем детям провели по инфузионную терапию. У всех были взяты анализы.

Медики передали экстренное сообщение по факту отравления в управление санитарно-эпидемиологического контроля по Бурабайскому району.

Санврачи должны провести проверку. 

На сайте ДЧС Кызылординской области сообщается, что отравление – это попадание в организм токсичных веществ в организм различными путями. Оно бывает острое и хроническое. Острое отравление опасно тем, что в организм попадает большое количество токсинов и мгновенно поражают жизненно важные органы. В таких случаях нужно оказать первую медицинскую помощь. Если обнаружилось, что в семье, на работе или в дороге кто-то отравился, то следует вызвать скорую медицинскую помощь (103).

Если заболел сосед или кто-то из родственников, то следует вызвать участкового врача. В крайнем случае - доставить больного в ближайшее лечебное учреждение.

Симптомы пищевого отравления: тошнота, рвота, жидкий стул, спазмы и боли в области живота. Иногда эти симптомы проходят за пару дней и не требует лечения. Если же эти симптомы не проходят за два дня и наблюдается обезвоживание организма (сухость во рту, головокружение, изменение цвета мочи и слабое мочевыделение), то следует обратиться к врачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122158-massovoe-otravlenie-detey-proizoshlo-v-akmolinskoy-oblasti/

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