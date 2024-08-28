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Четырем астанчанам понадобилась помощь спасателей в застрявшем лифте (видео)

Опубликовано:

Двери лифта
Лифт. Иллюстративное фото: Photo by Joel Sharpe / Getty Images

В одном из бизнес-центров в Астане четыре человека оказались запертыми в лифте. К ним на помощь прибыли спасатели. Никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел сегодня в бизнес-центре района Алматы, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Прибывшие на место спасатели с помощью шансовых инструментов открыли двери лифта и помогли четырем людям выбраться. В медпомощи никто не нуждался.

Добавим, в январе в соцсетях появилось видео, как женщина разгромила новый лифт в одном из ЖК Астаны: она била двери руками и ногами, поцарапала дисплей, а затем оплевала стену. Полицейские возбудили административное производство сразу по двум статьям.

В июле полицейские спасли двухлетнего ребенка, застрявшего в лифте в Атырау, - малыш плакал в кабине.

Недавно в Астане в одной из многоэтажек трое детей оказались запертыми в лифте. Спасатели открыли дверь с помощью инструментов и помогли им выбраться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2154612-chetyrem-astanchanam-ponadobilas-pomoshch-spasateley-v-zastryavshem-lifte-video/

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