Трое детей оказались заперты в лифте в Астане

В Астане в одной из многоэтажек трое детей оказались запертыми в лифте. Спасатели открыли дверь с помощью инструментов и помогли им выбраться, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, для решения ситуации использовались специальные инструменты.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли детям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.

Родители поблагодарили спасателей за помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что жители целого микрорайона в Алматы, дома которых сдали буквально год назад, боятся пользоваться своими лифтами. Жильцы жалуются на аварийные ситуации почти каждый день.

В июле в Кызылорде 7 человек застряли в кабине лифта в одной из многоэтажек. Люди оказались запертыми в лифте между вторым и третьим этажами. Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью шансовых инструментов открыли двери лифта и помогли им выбраться.

В прошлом году в лифте Атырауской областной детской больницы застряли 10 человек - пациенты дневного стационара и их родители. Случился перегруз. Люди пробыли взаперти около 10 минут.