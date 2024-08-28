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Эзотерика

Мужчина пошел собирать ягоды с сыном и умер в горах ВКО

Опубликовано:

Мужчина скончался в горной местности
На месте происшествия. Фото: УЧС района Алтай/yk-news.kz

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области умер 65-летний мужчина, который вместе с сыном отправился собирать ягоды в гористой местности, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, 27 августа житель Полянского сельского округа вместе с сыном ушел в горы. В пути недалеко от села Дородница мужчина скончался.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Из-за труднодоступной гористой  местности для спуска тела потребовалась помощь спасателей УЧС района Алтай.

Ранее стало известно, что при прохождении туристического маршрута в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау 14-летний подросток упал, получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили его с горы и передали медикам.

Ногу и руку сломал турист после падения на пике Башута Заилийского Алатау в Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.

До этого сообщалось, что в горах Алматинской области погиб пожилой мужчина. Оперативная группа обнаружила его без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2154471-muzhchina-poshel-sobirat-yagody-s-synom-i-umer-v-gorah-vko/

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