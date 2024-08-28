Мужчина пошел собирать ягоды с сыном и умер в горах ВКО

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области умер 65-летний мужчина, который вместе с сыном отправился собирать ягоды в гористой местности, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, 27 августа житель Полянского сельского округа вместе с сыном ушел в горы. В пути недалеко от села Дородница мужчина скончался.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Из-за труднодоступной гористой местности для спуска тела потребовалась помощь спасателей УЧС района Алтай.

Ранее стало известно, что при прохождении туристического маршрута в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау 14-летний подросток упал, получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили его с горы и передали медикам.

Ногу и руку сломал турист после падения на пике Башута Заилийского Алатау в Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.

До этого сообщалось, что в горах Алматинской области погиб пожилой мужчина. Оперативная группа обнаружила его без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера.