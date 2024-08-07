Мужчина погиб в горах Алматинской области
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Тело пожилого мужчины обнаружили в горах Алматинской области. Он вовремя не вышел на связь с родственниками, а те вызвали спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО.
Мужчина 1958 года рождения погиб в горах, сообщается в Instagram-профиле РОСО.
Казахстанец вышел в горы в одиночку, а когда он вовремя не вышел на связь с родственниками, были вызваны спасатели. Оперативная группа обнаружила мужчину без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера.
Тело передали полиции.
В связи с этим спасатели призвали пожилых граждан:
- не ходить в горы в одиночку;
- выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;
- подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;
- делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку.
- носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;
- иметь при себе карту, компас или GPS.
Также недавно о мерах предосторожности в горах напоминали в МЧС:
- изучите подробно свой маршрут;
- избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
- услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
- при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
- всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
- следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
Напомним, что недавно в горах Алматинской области заблудились 26 человек - 25 детей и один взрослый. Их нашли спасатели.
В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли нескольких человек, застрявших на самой высокой горе курорта Бурабай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2145709-pozhiloy-muzhchina-pogib-v-gorah-almatinskoy-oblasti/