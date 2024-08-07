Мужчина погиб в горах Алматинской области

Тело пожилого мужчины обнаружили в горах Алматинской области. Он вовремя не вышел на связь с родственниками, а те вызвали спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО.

Мужчина 1958 года рождения погиб в горах, сообщается в Instagram-профиле РОСО.

Казахстанец вышел в горы в одиночку, а когда он вовремя не вышел на связь с родственниками, были вызваны спасатели. Оперативная группа обнаружила мужчину без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера.

Тело передали полиции.

В связи с этим спасатели призвали пожилых граждан:

не ходить в горы в одиночку;

выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;

подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;

делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку.

носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;

иметь при себе карту, компас или GPS.

Также недавно о мерах предосторожности в горах напоминали в МЧС:

изучите подробно свой маршрут;

избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;

услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;

при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;

следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

Напомним, что недавно в горах Алматинской области заблудились 26 человек - 25 детей и один взрослый. Их нашли спасатели.

В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли нескольких человек, застрявших на самой высокой горе курорта Бурабай.