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Девочка заживо сгорела в авто в Актюбинской области: стали известны подробности

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Пожар в автомобиле
Загоревшийся автомобиль. Иллюстративное фото: imantsu / Getty Images

Стали известны подробности о семье 10-летней девочки, погибшей в самопроизвольно загоревшейся машине "ВАЗ" во дворе частного дома в Хромтауском районе Актюбинской области, передает "Диапазон".

Как рассказали в акимате сельского округа, семья благополучная. Мама погибшей работает учителем в школе, папа - на местном месторождении.

В семье трое детей. Старший недавно создал семью, второй сын - школьник, 10-летняя девочка в связи с болезнью обучалась на дому. В тот день родители приехали из Хромтау, машину поставили во дворе и зашли домой.

Девочка вышла на улицу поиграть. Через время соседи сообщили, что машина во дворе загорелась. Пока приехала пожарная, ее тушили своими силами.

Уже после пожара в салоне нашли тело ребенка. Только тогда стало понятно, что девочка не ушла играть, а сидела в машине.

Напомним, накануне в поселке Дон Актюбинской области в машине, припаркованной во дворе частного дома, заживо сгорела 10-летняя девочка. Родители на момент происшествия находились дома.

Причины возгорания сейчас выясняются. Расследуется уголовное дело по факту смерти ребенка.

А в Алматы на заправочной станции загорелся автомобиль марки Toyota Highlander. Огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара и возможный взрыв, хотя огонь уже успел перейти на газовую колонку, которая расплавилась от теплового воздействия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2154378-devochka-zazhivo-sgorela-v-avto-v-aktyubinskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/

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