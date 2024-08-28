Девочка заживо сгорела в авто в Актюбинской области: стали известны подробности
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Стали известны подробности о семье 10-летней девочки, погибшей в самопроизвольно загоревшейся машине "ВАЗ" во дворе частного дома в Хромтауском районе Актюбинской области, передает "Диапазон".
Как рассказали в акимате сельского округа, семья благополучная. Мама погибшей работает учителем в школе, папа - на местном месторождении.
В семье трое детей. Старший недавно создал семью, второй сын - школьник, 10-летняя девочка в связи с болезнью обучалась на дому. В тот день родители приехали из Хромтау, машину поставили во дворе и зашли домой.
Девочка вышла на улицу поиграть. Через время соседи сообщили, что машина во дворе загорелась. Пока приехала пожарная, ее тушили своими силами.
Уже после пожара в салоне нашли тело ребенка. Только тогда стало понятно, что девочка не ушла играть, а сидела в машине.
Напомним, накануне в поселке Дон Актюбинской области в машине, припаркованной во дворе частного дома, заживо сгорела 10-летняя девочка. Родители на момент происшествия находились дома.
Причины возгорания сейчас выясняются. Расследуется уголовное дело по факту смерти ребенка.
А в Алматы на заправочной станции загорелся автомобиль марки Toyota Highlander. Огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара и возможный взрыв, хотя огонь уже успел перейти на газовую колонку, которая расплавилась от теплового воздействия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2154378-devochka-zazhivo-sgorela-v-avto-v-aktyubinskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/