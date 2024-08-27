Девочка заживо сгорела в автомобиле в Актюбинской области

В поселке Дон Актюбинской области в машине заживо сгорела 10-летняя девочка. Расследуется уголовное дело по факту смерти ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на Депаратмент полиции региона.

Трагедия произошла сегодня в поселке Дон Хромтауского района, сообщает пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области в Instagram-аккаунте.

"Произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения с соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении полиции.

По факту обнаружения трупа начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы.

В августе прошлого года четыре человека сгорели заживо в авто в Туркестанской области. Зимой виновнику жуткого ДТП в Туркестанской области вынесли приговор, назначив пять лет лишения свободы.

Что делать, если загорелось авто?

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

немедленно сообщить водителю о возгорании;

остановить машину, выключить двигатель, поставить на тормоз;

покинуть машину, в общественном транспорте использовать аварийные люки и боковые стекла;

постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

при возгорании в капоте не открывать его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.