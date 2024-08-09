Девять детей выпали из окон в Павлодарской области, двое погибли

Девять детей выпали из окон в Павлодарской области с начала года. Полицейские регулярно проводят профилактическую работу, обращая особое внимание взрослых на необходимость предпринимать меры для обеспечения безопасности детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Несмотря на предупреждения стражей порядка и других заинтересованных ведомств факты падения детей продолжаются.

"К сожалению, в текущем году два малолетних погибли, еще семеро малышей травмированы", - отметили в ДП Павлодарской области.

Так, в Экибастузском регионе в июне погиб малолетний ребенок, выпав из окна 3 этажа. Также в августе скончался в больнице двухлетний ребенок, выпав из окна 4 этажа. А трехлетний ребенок, находясь в гостях у бабушки, выпал из окна 3 этажа, с травмами он был доставлен в больницу.

В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 3 этажа, пока взрослые обедали на кухне, 1,5-годовалый мальчик выпал из окна 4 этажа, пока мама кормила старшую дочь, 4-летняя девочка выпала из окна 5 этажа, пока мама кормила младшего ребенка. В результате падений дети с травмами госпитализированы в больницы.

В городе Аксу в июле двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа, пока отец отлучился в уборную, 1,5-годовалый ребенок выпал из окна, пока мама отвлеклась на телефонный звонок, пострадавшие дети госпитализированы в больницу.

"Установлено, что во всех случаях дети находились дома с родителями или взрослыми родственниками. И в каждом случае, со слов родных, они отвлеклись на пару секунд, но мы видим, что от каждой секунды зависит жизнь и здоровье детей.

Напомним, что с 16 июня текущего года действует новый состав административного правонарушения, предусматривающий ответственность родителей и других законных представителей за невыполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

В рамках указанных изменений при наличии фактов нахождения ребенка без присмотра родителей либо в опасной ситуации законные представители или лица их заменяющие будут привлечены к ответственности по данной статье согласно новой диспозиции",- сообщили в ДП Павлодарской области.

Как добавили в ведомстве, учитывая, что в данных случаях родители не обеспечили безопасность малолетних, за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего на законных представителей возбуждены административные производства. Материалы направлены в суд.

Полицейские в очередной раз обратились к родителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил детской безопасности. Подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Добавим, что в последнее время падения детей с высоты происходят в разных регионах Казахстана.

Так, двухгодовалый ребенок выпал из окна второго этажа в Восточно-Казахстанской области. Инцидент произошел в селе Улкен-Нарын.

Также годовалый малыш выпал из окна третьего этажа в Таразе. Еще один годовалый ребенок выпал из окна второго этажа в Астане. Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.

А в одном из районов Алматы шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее доставили в больницу.