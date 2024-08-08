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Эзотерика

Ребенок погиб после падения с 5 этажа в Экибастузе

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Открытое окно
Открытое окно. Иллюстративное фото: OLEKSANDRA TROIAN/Getty Images

3-летний мальчик скончался после падения из окна в Экибастузе. Несчастный случай произошел вечером 5 августа. Прибывшие на место медики забрали ребенка в больницу, передает NUR.KZ.

В областной станции скорой помощи сообщили, что вызов к ним поступил в 17.07 в понедельник. Прибывшие спустя три минуты на место медики забрали мальчика в Экибастузскую городскую больницу.

Установлено, что ребенок 2021 года рождения упал из окна с высоты 5 этажа. Несмотря экстренную медицинскую помощь, спасти мальчика не удалось.

"Скончался на следующий день в обед. Травмы, несовместимые с жизнью", - пояснили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

Добавим, что за последнее время это не единственный случай выпадения детей из окон в Казахстане.

Ранее двухгодовалый ребенок выпал из окна второго этажа в Восточно-Казахстанской области. Инцидент произошел в селе Улкен-Нарын.

Также годовалый малыш выпал из окна третьего этажа в Таразе. Еще один годовалый ребенок выпал из окна второго этажа в Астане. Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.

А в одном из районов Алматы шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее доставили в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2146285-rebenok-pogib-posle-padeniya-s-5-etazha-v-ekibastuze/

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